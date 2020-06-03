Происшествия
ИнтерфаксПосольство США в Афинах забросали камнями и «коктейлями Молотова»
В твиттере размещены видео, на которых демонстранты идут по улице с плакатами и выкрикивают лозунги против полиции. Беспорядки начались уже в конце марша. Группа молодых людей, участвовавших в акции, стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова".
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Протестующие закидали коктейлями Молотова полицию у посольства США в Афинах
Московский Комсомолец17:14
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Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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