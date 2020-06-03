В твиттере размещены видео, на которых демонстранты идут по улице с плакатами и выкрикивают лозунги против полиции. Беспорядки начались уже в конце марша. Группа молодых людей, участвовавших в акции, стала бросать в полицейских у посольства США камни, бутылки и "коктейли Молотова".

Посольство США в Афинах забросали камнями и «коктейлями Молотова»

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