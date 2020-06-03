Левые внепарламентские партии организовали марш протеста в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в США. Акция прошла спокойно, но в конце марша группа участников, которая замыкала колонну, начала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию.

Полицию забросали «коктейлями Молотова» у дипмиссии США в Афинах

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