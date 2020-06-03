Происшествия
Российская газетаПосольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова
Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Протестующие закидали коктейлями Молотова полицию у посольства США в Афинах
Московский Комсомолец17:14
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Тихонов: «Романцев был диктатором»
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем тренере «красно-белых» Олеге Романцеве.
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Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета 12:44
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В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
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Новые Известия вчера в 08:24
Происшествия
«Норникель» известил об утечке топлива в день инцидента
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В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ 19:19
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Голикову попросили срочно защитить медиков. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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СМИ пишут, что толпа бушует около резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит. В стражей порядка летят разные предметы.
НТВ 13:58
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Сына Рудковской и Плющенко стали избегать дети из-за слухов о болезни
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Вестник вчера в 12:55
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Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru 18:23
Авто
Объявлены цены и комплектации обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила все версии обновлённого кроссовера Kaptur.
За рулем Кубань вчера в 02:40
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Политика
Путин: Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Диалог 01 июня в 09:55
Футбол
«Порту» потерпел поражение от «Фамаликау»
"Порту" в гостевом матче 25-го тура чемпионата Португалии уступил "Фамаликау".
Soccer.ru 19:20
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
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США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
Общество
Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
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Армия и оружие
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В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
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США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Футбол
В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги.
Газета.Ru 11:50
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Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
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Экономика
Курс доллара ждет большой отскок
Во вторник вечером курс рубля растерял весь рост первой половины дня, немного меняясь к доллару и евро в ожидании новых стимулов.
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МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
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Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
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Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
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Лоза раскритиковал Киркорова, назвавшего его «аппендицитом»
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Вечерний курьер 04:05
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Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа, который, как пишет РИА Новости, заявил о желании заключить с Россией «ядерный пакт».
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