Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПосольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Американские протесты продолжились в Греции. Посольство США закидали «коктейлями Молотова»

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Посольство США в Афинах закидали «коктейлями Молотова»

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