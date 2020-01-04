Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruВ районе посольства США в Багдаде произошел взрыв

Две ракеты взорвались в «зеленой зоне» Багдада в районе посольства США, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать353
с чего всё началось
Rocket landed inside the Green Zone near US Embassy #Baghdad
 and A missile shell landed in Balad airbase where US forces are present . pic.twitter.com/R8Yh5LLbgJ
Росбалтвчера в 12:55

Подробнее о событии

Взрывы прогремели в «зелёной зоне» Багдада

News.ru14:45

Около посольства США в Багдаде прогремели взрывы

РИА Новостивчера в 13:40

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБКвчера в 12:29

«Зеленая зона» Багдада и иракская база с американцами подверглись ракетному обстрелу

ТАССвчера в 12:27

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфаксвчера в 12:14

В результате взрыва в Багдаде пострадали пять человек

Газета.Ruвчера в 12:53

СМИ сообщили о пострадавших в результате ракетных обстрелов в Багдаде

RT на русскомвчера в 13:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru 15:43
Политика

Трамп отчитал сотрудников Белого дома за пропущенный звонок от Путина

Глава разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн признался Трампу, что Путин звонил, но его не соединили с Овальным кабинетом в связи с огромным количством звонков.
Pravda.Ru вчера в 02:15
Шоу-бизнес

Константин и Софья Эрнст вышли в свет с дочерьми

Звездные супруги редко делятся подробностями личной жизни. Даже детей Константин и Софья Эрнст предпочитают скрывать от общественности.
StarHit.ru вчера в 07:00
Армия и оружие

Иран готовит ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Деган.
Газета.Ru 11:00
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия 15:08
Происшествия

В Пенсильвании пять человек погибли в результате ДТП с автобусом

РБК 15:43
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
Политика

Оппозиционер Миланович побеждает на выборах президента Хорватии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.
РИА Новости 15:24
Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru 16:01
Футбол

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии

Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Чемпионат 10:27
Футбол

В семье Ведрана Чорлуки родился сын

РИА Новости 11:11
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Футбол

Винисиус отказался принять участие в тренировке «Реала»

Сразу после победы над «Хетафе» (3:0) Винисиус наряду с другими одноклубниками, которые не вышли на поле или отыграли небольшое количество времени, должен был принять участие в тренировке.
Евро-футбол.ру 16:35
Хоккей

Сборная Канады празднует победу в финале МЧМ-2020. Видео

Сборные России и Канады встречались на молодёжных чемпионатах мира 27 раз. Россияне одержали 12 побед, один матч завершился вничью.
Чемпионат 16:44
Общество

Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко.
RT на русском 06:24
Хоккей

Замула: у канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили

Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили.
Чемпионат 16:44
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 07:46
Армия и оружие

«Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани

Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.
Экономика сегодня 11:47
Экономика

Получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
RT на русском 09:22
Политика

Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
РИА Новости 13:54
Экономика

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Украина.ру вчера в 04:19
Общество

379 пунктов приема елок начали работать в Москве

Всего в мегаполисе открылось 379 пунктов приема новогодних елок.
РИАМО 04:15
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro вчера в 17:26
Общество

Температура воздуха может повыситься из-за сближения Солнца и Земли

Известия 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное