Политика

РИА НовостиРИА НовостиДемонстранты покинули район посольства США в Багдаде

Демонстранты, штурмовавшие посольство США в Багдаде, покинули район дипмиссии после призыва командования шиитского ополчения, сообщает иракский телеканал Alsumaria.
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Посольство США в Багдаде прекратило консульскую работу из-за беспорядков

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Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

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Плохое питание негативно влияет на мужские сперматозоиды

Учёные из Швеции провели исследование и выяснили, что плохое питание негативно влияет на качество сперматозоидов.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17

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Житель России оплатил лечение девочки из США в Краснодаре

News.ru 11:01
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С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга по кредитам

Условия потребительских кредитов, напомним, в РФ начали ужесточать в начале 2019-го года — в течение года в два раза снизился размер процентов, а ежедневная ставка была ограничена одним процентом.
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Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь

Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
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Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Лезги газет 16:16
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
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Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
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Между футбольным клубом «Ростов» и Рагнаром Сигурдссоном достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Авто

Вводится новый запрет для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
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Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
REGNUM 08:12
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости 16:31
Гаджеты

Раскрыты характеристики и цены флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

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«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
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Совбез ООН соберётся по поводу ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН до конца текущей недели планирует собраться на закрытие консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
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Один из лучших хирургов-онкологов написал прощальное письмо

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Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
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В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Территория новостей 30.12.19 в 12:22
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