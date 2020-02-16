Армия и оружие

РБКРБКПосольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Территория у посольства США, расположенного в «зеленой зоне» Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на своего корреспондента. О том, что ракеты упали недалеко от посольства США в Багдаде, также со ссылкой на источник среди американских военных сообщает AFP.
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