Армия и оружие
ИзвестияСМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада
По данным телеканала, в результате обстрела могут быть жертвы, передает ТАСС. В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
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