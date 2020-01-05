Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

По данным телеканала, в результате обстрела могут быть жертвы, передает ТАСС. В свою очередь, «Аль-Арабия» сообщает, что мирные жители получили ранения при попадании ракеты в жилой дом около посольства США в Багдаде.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

СМИ сообщили о повторном ракетном обстреле посольства США в Багдаде

URA.Ru15:40

СМИ: «Зеленая зона» Багдада подверглась обстрелу

ТАСС16:05

Опубликовано видео минометного обстрела «зеленой зоны» в Багдаде

РИА Новости16:43

В центре Багдада вновь раздались взрывы

Российская газета16:27

В столице Ирака обстреляли американское посольство

Lenta.ru15:24

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия15:08

Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде

РЕН ТВ14:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Гаджеты

Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере

Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.
iXBT.com 15:03
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Футбол

Владелец «Альмерии» «отомстил» Зидану за Матерацци

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх выложил совместное видео с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
Спорт-Экспресс 14:45
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Газета.Ru 15:43
Политика

Трамп пообещал ударить по 52 целям в Иране при атаке на американцев

Некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, имеют ценность для иранской культуры В своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп написал о готовности Вашингтона нанести удар по 52 иранским объектам, в случае атаки на американцев.
Военное дело 01:00
Авто

Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам

Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Tvoe-avto.com вчера в 11:59
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости 14:27
Хоккей

Дмитрий Медведев поблагодарил российских хоккеистов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил молодежную сборную страны по хоккею за красивую игру на чемпионате мира.
Вести.Ru 16:35
Хоккей

Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Матч ТВ 16:23
Политика

Памятник Бандере хотят поставить на границе Украины с Россией

В украинском городе Контоп хотят установить памятник лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере.
URA.Ru 12:35
Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru 16:01
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

РИА Новости 02 января в 13:02
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибла семья с ребенком

На месте погибли пассажиры Volkswagen, 33-летняя женщина и 12-летний ребенок.
Губерния (г. Челябинск) 04:57
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС 07:11
Происшествия

Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

Lenta.ru 05:42
Футбол

«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" подписал воспитанника каталонской "Браселоны" Мамаду Силла.
Газета.Ru 13:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru 10:00
Общество

МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры

Купюра достоинством в тысячу рублей подделывалась в три раза реже — их обнаружили 9,3 тыс. Уже в апреле Центробанк информировал, что мошенники стали чаще подделывать банкноты в 2 тыс. руб. За первые три месяца 2019 года фальшивок этого номинала было выявлено больше, чем за весь 2018 год.
РБК 08:55
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный российский доктор Александр Мясников сообщил о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru 13:39
Политика

Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес

Адель и Гарри Стайлс проводят отпуск вместе

31-летняя исполнительница хита «Hello» Адель и бывший участник One Direction, 25-летний певец Гарри Стайлс были сфотографированы папарацци во время отдыха на пляже в Ангилье, на одном из островов в Карибском море.
ОК! 07:04
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» стал самым кассовым в истории

Kinonews.ru 14:12
Футбол

Защитник «Динамо» Киев — венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.
Чемпионат 12:26
Армия и оружие

28 курсантов погибли при авиаударе в Ливии

Pravda.Ru 01:26
Экономика

Получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
RT на русском 09:22
Общество

Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
ТАСС 08:09
Авто

Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

В Сети активно публикуются шпионские снимки прототипов нового Mitsubishi Outlander, который должен дебютировать в 2020 году.
32CARS.ru 03:19
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное