Политика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
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«Недопустимо»: Песков отреагировал на ЛГБТ-флаг на здании посольства США
Национальная служба новостей07:13
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Общество
Эпидемия коронавируса может продлиться до весны 2021 года
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Live24 вчера в 01:27
Общество
В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
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Происшествия
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде
Российская газета 05:15
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
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Тарифы на ЖКУ в Самарской области вырастут с 1 июля
В Самарской области 1 июля текущего года увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Коммерсантъ Самара 06:55
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Невеста Роналду показала, как отдыхает на роскошной яхте
Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как отдыхает на яхте.
Metaratings 06:17
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Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Политика
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Известия 06:08
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Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Общество
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Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
Режим ограничений из-за коронавируса продлят в Новосибирске с 1 июля
В Новосибирской области готовятся продлить режим ограничений из-за коронавируса с 1 июля.
АиФ Новосибирск 04:50
Политика
В МИД России заявили о готовности к решению США не продлевать ДСНВ
Накануне в Госдепе США заявили, что готовы к продлению ДСНВ, но на определенных условиях, среди которых отсутствие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и привлечение в данное соглашение Китая.
Известия 07:16
Политика
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
Общество
Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды
Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 06:55
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Политика
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Финансы
РБК: россияне начали возвращать валюту в банки
Россияне начали пополнять валютные вклады в связи с постепенным снятием режима самоизоляции.
ТАСС вчера в 05:35
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
В Китае запретили есть собак и проводят фестиваль собачьего мяса
Экспресс газета 07:11
Экономика
Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС
Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:02
Происшествия
МВД заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток
Суд удовлетворил требования истца лишь частично: согласно решению, вместо 3,5 млн рублей МВД обязали заплатить лишь 100 тыс. Об этом сообщил адвокат Екатерины Головко Алексей Бушмаков.
Правда УрФО 04:08
Здоровье
В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр
От пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Политика
Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»
Сторонники расовой справедливости «сожгут систему и заменят ее», если власти США не выполнят их требования.
Lenta.ru 06:22