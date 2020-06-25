Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
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Песков отметил, что из Кремля флаг ЛГБТ на посольстве США не виден

Интерфакс06:20

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Газета.Ru06:19

Посольство США решилось на провокацию с флагом. Песков припугнул законом о пропаганде

Царьград06:36

Песков напомнил дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма в России

Взгляд.ру06:57

МИД России прокомментировал вывешенный на посольстве США флаг ЛГТБ

Известия07:05

«Недопустимо»: Песков отреагировал на ЛГБТ-флаг на здании посольства США

Национальная служба новостей07:13

Видео: ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США в Москве

РЕН ТВ05:05
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Общество

Эпидемия коронавируса может продлиться до весны 2021 года

Эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса закончится лишь весной 2021 года.
Live24 вчера в 01:27
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Общество

В Калининграде наградили участницу парада, потерявшую туфлю

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада в Калининграде, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй, рассказал РИА Новости представитель флота Роман Мартов.
РИА Новости 07:10
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Происшествия

Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде

Российская газета 05:15
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
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ЖКХ

Тарифы на ЖКУ в Самарской области вырастут с 1 июля

В Самарской области 1 июля текущего года увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Коммерсантъ Самара 06:55
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Футбол

Невеста Роналду показала, как отдыхает на роскошной яхте

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала в соцсетях, как отдыхает на яхте.
Metaratings 06:17
Шоу-бизнес

Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
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Политика

Песков назвал сроки голосования Путина по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин пока не принял участие в голосовании по вопросу поправок в Конституцию.
Известия 06:08
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
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Общество

Минкультуры РФ: Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Дата возможного открытия кинотеатров 15 июля обсуждалась ранее, в связи с выходом нового фильма Кристофера Нолана "Довод".
Российская газета 05:52
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Общество

Режим ограничений из-за коронавируса продлят в Новосибирске с 1 июля

В Новосибирской области готовятся продлить режим ограничений из-за коронавируса с 1 июля.
АиФ Новосибирск 04:50
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Политика

В МИД России заявили о готовности к решению США не продлевать ДСНВ

Накануне в Госдепе США заявили, что готовы к продлению ДСНВ, но на определенных условиях, среди которых отсутствие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и привлечение в данное соглашение Китая.
Известия 07:16
Политика

Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:20
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Общество

На Кубани откроют авиасообщение между Краснодаром и Сочи

REGNUM 05:37
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Общество

Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды

Журналист "Дождя" Павел Лобков сообщил, что смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 06:55
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Происшествия

ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
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Политика

Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества

"Да, президент подписал указ", - сказал Брюханов, отвечая на вопрос, назначен ли Евгений Примаков на должность главы Россотрудничества.
РИА Новости 07:08
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Футбол

«Саутгемптон» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Sports.ru 05:03
Экономика

Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ

Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Финансы

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

Россияне начали пополнять валютные вклады в связи с постепенным снятием режима самоизоляции.
ТАСС вчера в 05:35
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Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

Интерфакс 06:08
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Политика

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Общество

В Китае запретили есть собак и проводят фестиваль собачьего мяса

Экспресс газета 07:11
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Экономика

Минкомсвязь предложила компенсировать IT-компаниям отмену льгот по НДС

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ написала, что ведомство предлагает компенсировать выпадающие доходы бюджета от объявленного президентом налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта, что уже в 2021 году должно принести в бюджет 42,5 миллиарда рублей.
РИА Новости 07:02
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Происшествия

МВД заплатит 100 тысяч за смерть жителя Нижнего Тагила после пыток

Суд удовлетворил требования истца лишь частично: согласно решению, вместо 3,5 млн рублей МВД обязали заплатить лишь 100 тыс. Об этом сообщил адвокат Екатерины Головко Алексей Бушмаков.
Правда УрФО 04:08
Здоровье

В Челябинской области от ковидной пневмонии умерла участковый педиатр

От пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, скончалась участковый врач-педиатр городской детской поликлиники Миасса.
74.ru 07:12
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
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Политика

Лидер чернокожих активистов пригрозил «сжечь США»

Сторонники расовой справедливости «сожгут систему и заменят ее», если власти США не выполнят их требования.
Lenta.ru 06:22
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