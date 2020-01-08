Происшествия
RT на русскомПосольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране
Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.
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Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Армия и оружие
Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке
По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удара был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Космос
Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян
Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Происшествия
Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя
Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Гаджеты
В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Происшествия
В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа
Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом «Матильда»
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя "Матильда" сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж
Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Кино
От «Игры престолов» к приквелу «Властелина колец»: Роберт Арамайо сыграет главную роль в сериале от Amazon
По информации издания Deadline, Роберт Арамайо («Игра престолов») примкнул к актерскому составу сериала по «Властелину колец» от Amazon.
Политика
Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране
Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.