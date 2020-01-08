Происшествия

RT на русскомRT на русскомПосольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.
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Подробнее о событии

Украинское посольство в Иране заявило, что причиной катастрофы стали проблемы с двигателем, но сообщение удалили

Эхо Москвы06:33

В посольстве Украины пока исключили версию теракта в отношении упавшего в Иране самолета

ТАСС02:33

Посольство Украины в Иране отказалось назвать предварительные версии авиакатастрофы

Интерфакс05:15

Украина изменила заявление о причинах крушения самолета в Иране

Lenta.ru04:29

Посольство Украины исключило версию теракта при крушении самолета в Иране

РБК02:45

Киев убрал из сообщения о крушении в Иране слова об исключении теракта

РИА Новости05:15

Посольство Украины исключило версию теракта при крушении самолета в Иране

Известия02:27
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Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Армия и оружие

Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Ираке

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удара был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
Комсомольская правда вчера в 18:44
Космос

Британская женщина-астронавт уверена в существовании инопланетян

Первая британская женщина-астронавт Хелен Шарман уверена в существовании инопланетян и считает, что они могут находиться на Земле, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Росбалт вчера в 10:40
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Происшествия

Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя

Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
Вести ФМ 03:20
Футбол

«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном

Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Вести.Ru 07:24
Армия и оружие

Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

США вывели войска c двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак

REGNUM 07:45
Общество

Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
РИА Новости 08:10
Гаджеты

В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

ToDay News Ufa вчера в 16:48
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Происшествия

Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения

Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
РЕН ТВ 06:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
ФАН 06:42
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Телеканал 360° 03:25
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Происшествия

В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа

Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:57
Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 07:26
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Армия и оружие

Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном

Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Известия 08:21
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Общество

Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом «Матильда»

Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя "Матильда" сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".
РИА Новости 02:04
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж

Мария Тарасова сыграет Валентину Будько в детстве. В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Donday.ru вчера в 11:10
Экономика

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
РИА Новости 06 января в 11:50
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК 06 января в 16:10
Кино

От «Игры престолов» к приквелу «Властелина колец»: Роберт Арамайо сыграет главную роль в сериале от Amazon

По информации издания Deadline, Роберт Арамайо («Игра престолов») примкнул к актерскому составу сериала по «Властелину колец» от Amazon.
Киноафиша России 04:55
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране

Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РБК 08:05
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Дмитрий Комбаров ударом руки разбил тайский арбуз

ГЛАС.RU 06:20
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