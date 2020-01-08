Происшествия

REGNUMREGNUMПосольство Украины «переписало» сообщение о крушении самолета в Иране

Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.
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