Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

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