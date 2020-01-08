Происшествия

RT на русскомRT на русскомПосольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.
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Посольство Украины отредактировало заявление о крушении Boeing в Иране

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