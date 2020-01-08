Происшествия
RT на русскомПосольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране
Посольство Украины в Иране изменило сообщение о крушении самолёта в Тегеране, убрав из заявления информацию о причинах произошедшего.
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Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Армия и оружие
Опубликовано новое видео удара иранских ракет по военным базам США
Иранский телеканал Press TV опубликовал видео ракетного удара по военной базе США Айн-аль-Асад на западе Ирака.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Политика
Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран
Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Наука
Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Теннис
Аргентина стала соперником России в четвертьфинале ATP Cup
Матч пройдёт 9 января в Сиднее. Ранее сообщалось, как Медведев и Хачанов вывели сборную России в четвертьфинал ATP Cup.
Происшествия
Оставленный на балконе младенец насмерть замерз в Хабаровском крае
Общество
Карлос Гон впервые выступил на публике после бегства из Японии
Карлос Гон провел 8 января в Бейруте свою первую пресс-конференцию после бегства из-под домашнего ареста в Японии.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Интернет
Mozilla Firefox 72 позволит избавиться от надоедливых запросов на получение уведомлений
В новой версии обозревателя вы можете полностью отказаться от просмотра всплывающих запросов на получение уведомлений.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году
Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Происшествия
Глава СК выразил соболезнования матери юноши, спасшего женщину
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил свои соболезнования матери погибшего юноши, который пытался спасти женщину от ограбления в городе Павлово Нижегородской области.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.