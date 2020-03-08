Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19. Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.
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Американское издание отметило Крым как часть России

РИА Новости Крым05:57

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости09:34

Украина обнаружила российский Крым в известном американском СМИ

Lenta.ru06:40

Американское СМИ отметило Крым российской территорией

Krym.News06:09

Крым отмечен как часть России: Украина возмущена публикацией американского издания

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Украина нашла российский Крым в американском СМИ

РЕН ТВ07:00

Американские журналисты признали Крым российской территорией

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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34

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