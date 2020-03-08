Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19. Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Общество Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация об отсутствии у нее материальных проблем и детей.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Коми Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.

Энергетика В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Общество Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу» Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.

Космос Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.

Общество Названы самые популярные женские профессии в России Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью» Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.

Общество Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.