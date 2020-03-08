Политика
РИА НовостиПосольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19. Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.
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Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии
Первое место в мужском масс-старте (15 км) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завоевал норвежец Йоханнес Бё 8 марта.
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Бывший российский фигурист Руслан Жиганшин объявлен в розыск в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки
В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация об отсутствии у нее материальных проблем и детей.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Власти и оппозиция Грузии договорились изменить избирательную систему
Представители властей и оппозиции достигли договоренности об изменении избирательной системы в Грузии.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Общество
«Победа» приостановила полеты в Италию
Общество
Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Космос
Индия запустит новую лунную миссию в 2021 году
Индийская организация космических исследований (ISRO) запустит к Луне третью миссию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года, сообщил министр Джитендра Сингх, курирующий атомную и космическую отрасли.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Здоровье
В России выздоровел первый заболевший коронавирусом и выявлено еще четыре случая
Первый россиянин, вернувшийся с коронавирусом из Италии, выздоровел и выписан 7 марта из больницы.
Армия и оружие
В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34
В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж
«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась Рудковская.
Авто
Электрический Mercedes G-Class готовится к выходу
В 2019 году глобальные продажи G-Class увеличились на 60% до 35 тысяч единиц, превзойдя рекорд 2017 года на 22 000 экземпляров.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.