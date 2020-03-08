Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19. Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

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