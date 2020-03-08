Политика
РИА НовостиПосольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19. Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.
Читать в источнике
Оценить47
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Футбол
Футболисты «Сочи» одержали первую победу при Федотове, обыграв «Урал»
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Андрей Мостовой (35-я минута) и Кирилл Заика (63).
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Общество
В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом
Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Казанский «Ак Барс» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Наука
Впервые изучена структура молекулы в 126 измерениях
Хоккей
«Автомобилист» разгромил «Сибирь», Дацюк набрал два очка
Нападающий екатеринбуржцев Павел Дацюк набрал два очка (1+1) по системе гол+пас, а его команда одержала первую победу в серии (общий счёт – 1:3).
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Обвиняемые в Гааге по делу о крушении МН17 не появятся на суде
В Нидерландах в Гааге через 2 дня начнетс судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на Донбассе малайзийского Boeing-777, обвиняемые по делу на процесс не приехали.
Здоровье
Влияние коронавируса сравнили с комбинацией СПИДа и ОРВИ
Специалисты больницы Чжуннань в китайском Ухане заявили в интервью Global Times, что заболевание, вызываемое новым коронавирусом, оставляет в организме человека след на всю жизнь.
Происшествия
На Кубани задержана группа полицейских по подозрению во взятках
В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Космос
Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Экономика
«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных
Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986.
Гаджеты
Новый среднебюджетный смартфон Honor появился в TENAA
Фронтальная камера в новинке получит модуль на 8 Мп, а на задней панели будет камера с модулями на 48 и 2 Мп.
Футбол
«Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче Бундеслиги
В матче 25-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракету-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Футбол
«Челси» разгромил «Эвертон» в АПЛ
Матч 29-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Эвертоном» получился зрелищным.