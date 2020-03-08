Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США потребовало от американского издания Vox переделать карту в фильме о распространении коронавируса Covid-19. Дипломаты обратили внимание на отрывок, который издание опубликовало в твиттере. Там, считают в посольстве, Крым отмечен как российская территория.
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Американское издание отметило Крым как часть России

РИА Новости Крым05:57

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости09:34

Украина обнаружила российский Крым в известном американском СМИ

Lenta.ru06:40

Американское СМИ отметило Крым российской территорией

Krym.News06:09

Крым отмечен как часть России: Украина возмущена публикацией американского издания

Вести Крым06:39

Украина нашла российский Крым в американском СМИ

РЕН ТВ07:00

Американские журналисты признали Крым российской территорией

Московский Комсомолец10:09
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Армия и оружие

В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов

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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Резкий рост летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в Италии вывел эту страну на первое место в мире по уровню смертности от COVID-19.
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РИА Новости 14:27
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ФедералПресс 05:43
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В Петербурге назвали лауреатов актерской премии «Фигаро»

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Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»

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Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru 10:26
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Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 05:59
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
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Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 00:30
Общество

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
РИА Новости 14:26
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Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
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Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Футбол

Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:55
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:49
Космос

В Воронеже появится технопарк космической промышленности

Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
РИА Воронеж 06 марта в 10:09
Происшествия

В Москве арестовали экс-сотрудника МВД Чечни за нападение на полицейских

По официальному сообщению столичного главка МВД, Устарханов оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие.
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Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
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Взрыв гигантской звезды Бетельгейзе угрожает Земле и человечеству

Астрономы и астрофизики уже давно следят за поведением гигантской звезды Бетельгейзе, расположенной в Млечном Пути.
Millionaire.ru 10:55
Фигурное катание

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
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Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

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РИА Новости 13:22
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Зеленский высказался о деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде.
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Российский биатлонист Александр Логинов заболел и может пропустить оставшиеся этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.
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