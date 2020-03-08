Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США возмутилось тем, что американский ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом. В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить "ошибку".
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Американское издание отметило Крым как часть России

РИА Новости Крым05:57

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости09:34

Украина обнаружила российский Крым в известном американском СМИ

Lenta.ru06:40

Американское СМИ отметило Крым российской территорией

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Крым отмечен как часть России: Украина возмущена публикацией американского издания

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Украина нашла российский Крым в американском СМИ

РЕН ТВ07:00

Американские журналисты признали Крым российской территорией

Московский Комсомолец10:09
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
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Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

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Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
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Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
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В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
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«Спартак» победил «Динамо» в четвертом матче Кубка Гагарина

Столичная хоккейная команда «Спартак» обыграла московский клуб «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в воскресенье, 8 марта.
Известия 15:58
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Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ

Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
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Расходы британского правительства на Brexit превысили £4 млрд

Правительство Соединенного Королевства израсходовало на подготовку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) £4,4 млрд (более $5,6 млрд) из £6,3 млрд, выделенных на эти цели Минфином.
ТАСС 06 марта в 04:20
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На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Rusvesna.su 15:26
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В Испании напомнили о стертых российских корнях Международного женского дня

ABC решила рассказать о «(стёртых) коммунистических корнях» Международного женского дня.
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На Марсе обнаружили возможные следы органики

В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
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ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
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В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
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Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом

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Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
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Очередная эскалация началась с резолюции Европейского парламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" от 18 сентября 2019 года.
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Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости 15:57
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Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
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Политика

В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
РИА Новости 18:57
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Массовая перестрелка байкеров произошла в США

Газета.Ru 17:08
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Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
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