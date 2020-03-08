Посольство Украины в США возмутилось тем, что американский ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом. В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить "ошибку".

Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Космос На Марсе обнаружили возможные следы органики В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17 Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

Общество В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.