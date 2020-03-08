Политика
Газета.RuПосольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом
Посольство Украины в США возмутилось тем, что американский ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом. В этой связи украинское диппредставительство попросило администрацию портала исправить "ошибку".
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Политика
Чехия намерена потребовать замены посла Китая
Предполагается, что в ближайшее время премьер Чехии Андрей Бабиш потребует замены посла.
Киберспорт
Team Aster вышла в гранд-финал StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Энергетика
Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%
Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Хоккей
«Спартак» победил «Динамо» в четвертом матче Кубка Гагарина
Столичная хоккейная команда «Спартак» обыграла московский клуб «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в воскресенье, 8 марта.
Авто
Специалисты рассказали о том, как понять, что пора менять ремень ГРМ
Эксперты "Российской газеты" рассказали о главных "симптомах", свидетельствующих об износе ремня ГРМ.
Экономика
Расходы британского правительства на Brexit превысили £4 млрд
Правительство Соединенного Королевства израсходовало на подготовку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) £4,4 млрд (более $5,6 млрд) из £6,3 млрд, выделенных на эти цели Минфином.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Общество
В Испании напомнили о стертых российских корнях Международного женского дня
ABC решила рассказать о «(стёртых) коммунистических корнях» Международного женского дня.
Космос
На Марсе обнаружили возможные следы органики
В своем исследовании ученые опирались на данные 70-х годов прошлого столетия, когда при помощи станции «Викинг-1» и «Викинг-2» обнаружили следы органики в марсианской пыли.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Политика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): вы- всего лишь жертвы, мы- всего лишь преступники? (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Очередная эскалация началась с резолюции Европейского парламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" от 18 сентября 2019 года.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Политика
Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Политика
В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей
В остальной части страны превалирует французский язык. Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу.
Происшествия
Массовая перестрелка байкеров произошла в США
Энергетика
Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти
Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.