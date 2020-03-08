Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.

Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом

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