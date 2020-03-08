Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом

Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
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Американское издание отметило Крым как часть России

РИА Новости Крым05:57

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

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Украина обнаружила российский Крым в известном американском СМИ

Lenta.ru06:40

Американское СМИ отметило Крым российской территорией

Krym.News06:09

Крым отмечен как часть России: Украина возмущена публикацией американского издания

Вести Крым06:39

Украина нашла российский Крым в американском СМИ

РЕН ТВ07:00

Американские журналисты признали Крым российской территорией

Московский Комсомолец10:09
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Фигуристка из Казани стала чемпионкой мира

Российская фигуристка Камила Валиева, родившаяся в столице Татарстана и начинавшая заниматься фигурным катанием в Казани, сегодня стала чемпионкой мира среди юниоров.
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Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
Происшествия

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
RT на русском 13:05
Общество

Обвиняемые в Гааге по делу о крушении МН17 не появятся на суде

В Нидерландах в Гааге через 2 дня начнетс судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на Донбассе малайзийского Boeing-777, обвиняемые по делу на процесс не приехали.
МонаВиста 09:48
Политика

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
РИА Новости 11:02
Космос

Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 05:13
Игры

Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5

Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
News.ru 10:26
Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
Политика

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
РИА Новости 06:53
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
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Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

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Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
РИА Новости 13:22
Общество

Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.
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Лера Кудрявцева покинет телеканал «Муз-ТВ» после скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что покинет телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет.
АБН 05 марта в 13:07
Общество

Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
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Игры

Игры 2K Games удалили из библиотеки GeForce Now

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Армия и оружие

Финские военные не поедут на учения НАТО в Норвегию из-за коронавируса

РИА Новости 11:15
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Армия и оружие

Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

В интервью «Российской газете» Золотов рассказал, что Росгвардия получает высокотехнологичные образцы вооружения и техники, которые превосходят заграничные аналоги по многим показателям.
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Фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве

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Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
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Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы

Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
Дни24 06 марта в 03:00
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
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Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
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По словам писателя, понимание паники как излишне острой реакции может быть верно для отдельного человека, «но не для общества в целом».
Секрет фирмы 12:16
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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