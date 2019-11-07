Политика
ТАССПосольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
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с чего всё началось
«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», – говорится в сообщении посольства в Facebook.Взгляд.ру03:01
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Украинское посольство призвало New York Times вернуть Крым на карту Украины
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