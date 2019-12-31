В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.

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