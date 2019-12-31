Политика

РБКРБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

РБК13:32

Британский журнал назвал Крым российским

Lenta.ru13:24

Посольство Украины возмутилось статьей британского журнала о Крыме

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Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

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Известия12:39

Украинцев возмутил материал британского журнала, где Крым отнесли к РФ

РЕН ТВ12:03
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Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти

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В Судане разбился военный самолет

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Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

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У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Брянский лыжник Большунов пригласил Клэбо на водку с тортом

В федеральных СМИ активно обсуждается история, произошедшая между брянским лыжником Александром Большуновым и его непримиримым норвежским соперником Йоханнесом Клебо.
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Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

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Космос

Индия работает над новой лунной миссией

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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества.
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Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один

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Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
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«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

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Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
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