Политика
РБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Происшествия
В Петербурге на пешехода упал горящий человек
В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек.
Общество
На Украине назначили руководителя по расследованиям дел «евромайдана»
Пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что 27 прокуроров Генпрокуратуры Украины перейдут в Госбюро для расследования дел "евромайдана".
Футбол
Защитник «Арсенала» Чемберс выбыл на 6-9 месяцев из-за травмы колена
Защитник «Арсенала» Кэлум Чемберс выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
Некоторые подписчики остались недовольны внешним видом Софии Абрамович, хотя большинство все же положительно отозвалось о смелом наряде девушки.
Общество
Вступили в силу касающиеся проверок на дорогах поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД.
Футбол
Стало известно, почему сорвался переход Макарова в «Рубин»
Переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в «Рубин» сорвался.
Футбол
Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник Деян Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Происшествия
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Спорт
Брянский лыжник Большунов пригласил Клэбо на водку с тортом
В федеральных СМИ активно обсуждается история, произошедшая между брянским лыжником Александром Большуновым и его непримиримым норвежским соперником Йоханнесом Клебо.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Космос
Индия работает над новой лунной миссией
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте
Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.