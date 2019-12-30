Политика
РБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Технологии
Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит
Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Авто
С Нового года водителей ждут новые штрафы
С 1 января наступившего 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Финансы
Что готовят доллар и евро: курс валют на начало 2020 года
Сюрпризы доллара и евро: чего ждать от курса валют в 2020-м >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 2 января окажется румынский лей, который установился на уровне 4,0389 в пересчете на нацвалюту.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Энергетика
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
В Красноярске экстремалы прыгнули с парашютами с балкона многоэтажки
Прыжок попал на видео очевидцев. На записи видно, как двое экстремалов спрыгивают один за другим с общедомового балкона.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Наука
Рыбная диета не спасла древних инуитов от атеросклероза
Авто
Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Экономика
Доллар по 75: озвучен мрачный прогноз для России на 2020 год
Ранее прогноз на 2020 год для России озвучил телеведущий Анатолий Вассерман.
Футбол
Ригони может досрочно вернуться в «Зенит» из «Сампдории»
Нападающий Эмилиано Ригони может вернуться в «Зенит» из «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает Samp News24.
Футбол
Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»
Официальный сайт Дерби Каунти объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды.
Хоккей
НХЛ. «Даллас» победил «Нэшвилл» под открытым небом
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Армия и оружие
Турецкая армия и радикальные курды столкнулись в Хасаке
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам российского газа
Украина ещё не «созрела» для того, чтобы вернуться к прямым поставкам российского газа, которые прекратила в 2015 году.