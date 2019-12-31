Политика
РБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Политика
В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Общество
Семь петербуржцев стали миллионерами по итогам новогодней лотереи
Издание "ФедералПресс" сообщало, что москвич выиграл в лотерею миллиард рублей. Огромную сумму разыграло "Русское лото".
Космос
Астрофизик придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Здоровье
La Vanguardia (Испания): как кетогенная диета помогает справляться с некоторыми болезнями (La Vanguardia)
Ученые доказали, что при некоторых заболеваниях кетогенная диета не только улучшает качество жизни пациентов, но и является единственным возможным лечением.
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Авто
Купеобразный кроссовер Nio EC6 представил увеличенную батарею
Прошло совсем немного времени с момента выхода электрического кроссовера Nio EC6, однако теперь появились новая версия.
Происшествия
Прокуратура начала обыск в доме экс-главы Nissan в Токио
Прокуратура начала обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Здоровье
Онколог назвал единый симптом для всех видов рака
Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Военные учения России, Ирана и Китая в Индийском океане и Оманском заливе в конце декабря анонсировало министерство обороны КНР.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.