Политика
РБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Политика
В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Эрдоган ратифицировал законопроект об отправке военных в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих страны в Ливию.
Происшествия
Неизвестный проколол колеса двум машинам скорой помощи во Владивостоке
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Культура
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Происшествия
Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира
По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Общество
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Экономика
Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами»
Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
Сборная России узнала соперника по полуфиналу молодежного чемпионата мира - ей станет Швеция, главный фаворит турнира.
Энергетика
НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Общество
Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Общество
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье
Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в подмосковном селе Юдино, сообщили РИА Новости в "Столото".
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Политика
Генсек «Хезболлы» пригрозил наказать виновных в убийстве Сулеймани
В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43
По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.
Общество
Акции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
Гаджеты
CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13
Футбол
«Арсенал» начал переговоры по трансферу Боатенга из «Баварии»
«Арсенал» начал первые переговоры с защитником «Баварии» Жеромом Боатенгом.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.