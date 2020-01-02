В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.

Политика В Госдуме прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин днем в пятницу, 3 января, прокомментировал убийство в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Происшествия Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.

Армия и оружие В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).

Экономика Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами» Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Финансы В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.

Политика Генсек «Хезболлы» пригрозил наказать виновных в убийстве Сулеймани В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана.

Происшествия Число жертв наводнения в Индонезии достигло 43 По данным на вечер четверга по местному времени, более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.