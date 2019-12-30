Политика

РБКРБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Британский журнал признал Крым российским

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РЕН ТВ12:03
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