Политика
РБКПосольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией. Об этом пресс-служба дипмиссии написала в своем официальном аккаунте в Facebook.
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Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Авто
Купеобразный кроссовер Nio EC6 представил увеличенную батарею
Прошло совсем немного времени с момента выхода электрического кроссовера Nio EC6, однако теперь появились новая версия.
Энергетика
Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Шоу-бизнес
Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым
Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Политика
В Госдуме отреагировали на решение Турции ввести военных в Ливию
Парламент Турции ранее одобрил мандат на отправку военных в Ливию. В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184.
Происшествия
Двое взрослых и ребёнок получили ожоги на пожаре в Чите
Все получили ожоги средней степени тяжести.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Происшествия
В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери
К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты в 2020 году
По итогам года, отметил эксперт, рост цен составит около 5%.
Происшествия
В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами
Пять разных нидерландских фирм в Роттердаме, Амстердаме и Утрехте получили посылки с бомбами за минувшую неделю, пострадавших нет.
Спорт
Глава ФЛГР: Большунов и Устюгов замечательно выступили на «Тур де Ски»
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе Кулушевски
Экономика
Экономика-2020: Учитесь выговаривать слово «девальвация»
Столкнуться придется вплотную с девальвацией (обесцениванием) рубля, дальнейшим падением реальных доходов населения, ростом инфляции, увеличением бедности.
Происшествия
Российский подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
В селе Заливино Омской области 17-летний подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя
Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые изменения, которые происходят со здоровьем после отказа от употребления алкоголя.
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Общество
ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права
Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение прав.
Армия и оружие
Военные из России и Турции помогли восстановить электростанцию в Сирии
Российские военнослужащие с участием своих коллег из турецкой армии помогли восстановить электростанцию Мабрука в провинции Хасеке на севере Сирии.