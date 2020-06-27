Общество

РБКРБКПосольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. Об этом посольство сообщило в Telegram.
Читать в источнике
Комментировать542
с чего всё началось
— Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в сообщении
.
Smolnarod.ru06:28

Подробнее о событии

В Совфеде обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России после акции с флагом ЛГБТ

Говорит Москва04:00

«Странные флешмобы». В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский

Телеканал 360°05:50

Политолог объяснил, зачем посольство Британии вывесило ЛГБТ-флаг

РЕН ТВ05:27

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

РБК05:10

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ

News.ru02:18

В посольстве Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Известия01:59

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Znak.com01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК 06:33
696
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru 08:00
475
Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru вчера в 12:47
28
Наука

Осложнения при COVID-19 предсказали каждому пятому жителю планеты

Как сообщает South China Morning Post, почти пятая часть населения планеты рискует получить тяжелую форму течения болезни в случае заражения коронавирусом нового типа.
Live24 06:05
5
Общество

Уволенная в Уфе из-за вспышки коронавируса главврач получила грамоту

«Заслуженный врач и доктор медицинских наук» Эльза Сыртланова была награждена почетной грамотой наряду с еще 21 медработником.
РБК 07:34
25
Финансы

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUM 06:08
Общество

Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
4,7K
Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

RT на русском 04:35
1
Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
340
Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры.
CT news вчера в 13:17
4
Происшествия

На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта

"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
25
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
756
Шоу-бизнес

Егор Крид обогнал Тимати по доходам в списке Forbes

Недавно Forbes составил список 40 самых успешных знаменитостей до 40 лет. В основном в рейтинг вошли спортсмены и звезды шоу-бизнеса.
Lisa.ru 06:00
8
Политика

Более 500 тысяч наблюдателей следят за голосованием по Конституции

Общественная палата России и региональные общественные палаты зарегистрировали более 500 тысяч наблюдателей на общероссийское голосование по конституционным поправкам.
Ридус 06:23
3
Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК 06:19
13
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета 02:56
272
Здоровье

Кардиолог назвал способ защиты от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как обезопасить себя во время резких перемен погоды и жары.
АБН 01:49
11
Политика

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
220
Авто

Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию

Letnews.ru 25 июня в 03:04
14
Шоу-бизнес

Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
31
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
162
Технологии

В новые iPhone добавили функцию распознавания звуков окружающей среды

Операционная система позволяет смартфоном, выпущенным в Apple, распознавать звуки окружающей среды.
Goroday.ru вчера в 19:17
11
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
27
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
17
Общество

Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»

Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета вчера в 15:28
1
Армия и оружие

Иран продемонстрировал новый разведывательный беспилотник

Военное обозрение 07:39
Путешествия

Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Туроператор "Интурист" пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.
Интерфакс 06:14
22
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
7
Шоу-бизнес

Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 06:38
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное