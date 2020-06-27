Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБКРБК

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. Об этом посольство сообщило в Telegram.В источнике
С чего всё началось
— Мы абсолютно не приемлем любые формы дискриминации по каким-либо признакам, включая сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, — говорится в сообщении.
Smolnarod.ru06:28
Подробнее о событии

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

РБК05:10

«Странные флешмобы». В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский

Телеканал 360°05:50

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Znak.com01:39

В Совфеде обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России после акции с флагом ЛГБТ

Говорит Москва04:00

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ

News.ru02:18

В посольстве Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Известия01:59

Политолог объяснил, зачем посольство Британии вывесило ЛГБТ-флаг

РЕН ТВ05:27
Реклама

Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
РИА Новости09:53
2,1K

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
Коммерсантъ08:58
500

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ruвчера в 14:01
2,2K
Реклама
Реклама

Под Анапой унесло в Черное море двух человек на надувном матрасе

Двух человек на надувном матрасе унесло в море у поселка Сукко под Анапой, спасатели ведут поиски, применяется вертолет Ми-8, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю в субботу.
ТАСС08:33
21
Реклама
Реклама
Реклама

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском21:59
87
Реклама
Реклама

Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России

Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360°вчера в 16:18
12
Реклама
Реклама