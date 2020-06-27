Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
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Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. Об этом посольство сообщило в Telegram.В источнике
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