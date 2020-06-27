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Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года. Об этом посольство сообщило в Telegram.В источнике
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Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

РБК05:10

«Странные флешмобы». В Госдуме предложили посольству Великобритании повесить вместе с флагом ЛГБТ пиратский

Телеканал 360°05:50

Политолог объяснил, зачем посольство Британии вывесило ЛГБТ-флаг

РЕН ТВ05:27

В Совфеде обвинили Великобританию во вмешательстве в дела России после акции с флагом ЛГБТ

Говорит Москва04:00

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ

News.ru02:18

В посольстве Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Известия01:59

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Znak.com01:39
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В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля этого года тарифы ЖКХ должны увеличиться в среднем по стране на 4%. Власти не станут "замораживать" цены за услуги, несмотря на затруднительное в материальном плане положение россиян после длительного периода самоизоляции в условиях финансового кризиса.
Дни2400:49
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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Явка на голосовании в Свердловской области за сутки выросла в два раза

В Свердловской области за минувшие два дня голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России явка составила 14,1%, говорится в обновленных данных областной избирательной комиссии.
Европейско-Азиатские новости06:55
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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«Роскосмос» перечислил недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Размещение двигателей системы аварийного спасения прямо за стеной кабины, несоразмерность самой кабины и отсутствие нормального туалета — таковы недостатки космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска.
РИА Новости05:26
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Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа.
ToDay News Ufaвчера в 07:41
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