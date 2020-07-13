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Газета.RuПосольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
В посольстве отметили, что "границы не откроют". Посольство Венгрии также удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России. Ранее посольство Венгрии анонсировало список стран так называемой "желтой" зоны, в него, в том числе, вошла Россия.
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с чего всё началось
Газета «Известия» сообщает, что венгерское посольство в Москве на своей странице в Facebook указало, что Россия попала в «жёлтый» список, подготовленный эпидемиологическими властями Венгрии.RT на русскомвчера в 19:30
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