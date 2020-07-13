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RT на русскомRT на русскомПосольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

В посольстве подчеркнули, что «все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными». Как сообщает РИА Новости, посольство Венгрии в Москве «удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России».
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с чего всё началось
В сообщении
 пресс-службы посольства отмечалось: "Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке".
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