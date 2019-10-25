Политика

РБКРБКПосольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

Как заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов, 25 октября Бутину переведут из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в Майами, после чего она вылетит в Москву.
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Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Коммерсантъ18:28

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

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Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новости18:16

Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

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Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

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ТАСС17:49

Посольство России назвало дату возвращения Бутиной из США

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
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