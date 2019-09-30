Посольство РФ в Норвегии назвало фейком и «грубой провокацией» сообщение издания AldriMer о появлении на Шпицбергене и материковой территории королевства российского спецназа.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Теннис Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.

Кино Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».

Технологии «Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Недвижимость Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.

Политика Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Авто Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертого поколения Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.

Политика Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.

Происшествия Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания Мосгорсуд в понедельник приобщил к делу актера Павла Устинова видеозапись его задержания, которую отказался смотреть суд первой инстанции, передает корреспондент ТАСС.

Политика Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Общество Во Владивостоке установлен температурный рекорд Во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, зафиксирована самая высокая температура для этой даты за время наблюдений.

Космос Глава SpaceX сказал, когда Starship отправится на орбиту Starship отправится на орбиту меньше чем через полгода, заявил глава компании SpaceX Илон Маск 29 сентября на презентации, которая проходила на стартовой площадке рядом с космическим кораблем в районе деревни Бока-Чика штата Техас, видеотрансляция велась в режиме реального времени на сайте SpaceX.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Политика Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками Российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, где обсуждалась тема редактирования ДНК.

Политика Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд Как отмечается, в Тегеране считают что Вашингтон обязан выплатить такую сумму для того, чтобы Исламская республика вновь смогла осуществлять ядерные сделки.