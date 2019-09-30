Армия и оружие
BFM.ruПосольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии
Посольство РФ в Норвегии назвало фейком и «грубой провокацией» сообщение издания AldriMer о появлении на Шпицбергене и материковой территории королевства российского спецназа.
Читать в источнике
Оценить226
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство РФ в Осло назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии
Национальная служба новостей05:10
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:38, Вашингтон
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Футбол
Сульшер рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 04:14
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
В Сети появился второй трейлер комедийного боевика «King’s man: Начало» режиссера Мэттью Вона.
Культуромания 03:48
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe вчера в 11:31
Политика
Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели 28 сентября в 04:28
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.
Коммерсантъ 28 сентября в 12:14
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Совершившего каминг-аут военного избили на Украине
Пятеро радикалов напали на украинского 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко.
Взгляд.ру 05:15
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Авто
Брянские больницы получили 15 новых машин скорой помощи
Российская нива 04:23
Политика
Канцлер Австрии поздравила Курца с победой его партии на выборах
Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн поздравила председателя консервативной Австрийской народной партии (АНП), экс-канцлера страны Себастьяна Курца с лидерством на досрочных выборах в Национальный совет страны.
Известия вчера в 14:42
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Общество
В воскресенье Петербург накроет теплая часть атлантического циклона
Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня погоду в Петербурге определит теплая часть атлантического циклона.
АБН вчера в 03:30
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Политика
Луценко рассказал об отказах начать расследование против Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не раз просил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко начать расследование в отношении Джозефа и Хантера Байденов.
REGNUM 00:30
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04