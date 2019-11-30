Происшествия

РБКРБКПосольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
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Посольство РФ в Британии назвало причину задержания судна с крымчанами

News.ruвчера в 23:10

Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна

РИА Новостивчера в 16:38

Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Известиявчера в 19:42

Названа причина задержания в Британии судна с российским экипажем

Взгляд.рувчера в 18:03

Британия заявила об отсутствии претензий к россиянам на задержанном судне

Газета.Ruвчера в 16:57

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

РБКвчера в 21:37

Посольство РФ: судно с россиянами задержано в Британии из-за отсутствия ряда документов

ТАССвчера в 16:20
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Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Армия и оружие

Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе

РИА Новости вчера в 21:33
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Наука

В MIT научились модулировать спиновые волны

Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Хайтек+ вчера в 04:51
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Происшествия

Вертолет разбился под Новороссийском

Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Газета.Ru 02:55
Общество

С 1 декабря маркировка шин и духов станет обязательной

Ранее сообщалось, что маркировка молочных продуктов станет обязательной с июня 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 23:29
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
РИА Новости вчера в 09:45
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
РБК вчера в 14:42
Политика

Эксперт оценил слова украинского министра о прямых поставках газа

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
RT на русском 02:34
Происшествия

Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Национальная служба новостей вчера в 12:12
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
РБК 01:52
Футбол

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
RT на русском 03:09
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Общество

Автомобили инвалидов могут оснастить системой для управления жестами

Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами представители рабочей группы при Национальной технологической инициативе.
РЕН ТВ 02:12
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»

Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
REGNUM 02:55
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Политика

Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»

Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Lenta.ru вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Gazeta.SPb 03:15
Шоу-бизнес

Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Политическая Экспертиза 02:56
Футбол

Головин рассказал, с кем хотел бы сыграть на Евро-2020

Валлийцев помню еще по Евро-2016, очень хорошая команда.
Спорт-Экспресс 03:30
Шоу-бизнес

Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Слово и Дело 28 ноября в 19:11
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого

Радио Sputnik 02:28
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Политика

В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
RT на русском вчера в 02:38
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