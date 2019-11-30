Происшествия
РБКПосольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии
Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
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Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Технологии
Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России
Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
Наука
В MIT научились модулировать спиновые волны
Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Общество
С 1 декабря маркировка шин и духов станет обязательной
Ранее сообщалось, что маркировка молочных продуктов станет обязательной с июня 2020 года.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
Политика
Эксперт оценил слова украинского министра о прямых поставках газа
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза.
Происшествия
Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
Футбол
Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён
Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Оренбургом» перенесён на резервную дату в связи с болезнью большого количества футболистов сочинского клуба.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
Автомобили инвалидов могут оснастить системой для управления жестами
Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами представители рабочей группы при Национальной технологической инициативе.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»
Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
Политика
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика
Францию оскорбили слова Эрдогана о «смерти мозга Макрона»
Ранее 29 ноября Эрдоган публично предложил Макрону в ответ на его высказывания о НАТО «проверить собственные мозги», поскольку столь «больное и поверхностное» понимание проблем НАТО может иметь лишь кто-то, кто сам пережил смерть мозга.
Шоу-бизнес
Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Шоу-бизнес
Гузеева резко ответила поклоннице на совет по общению с подписчиками
Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева жестко ответила поклоннице, которая дала ей совет по общению с аудиторией в соцсетях.
Футбол
Головин рассказал, с кем хотел бы сыграть на Евро-2020
Валлийцев помню еще по Евро-2016, очень хорошая команда.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.