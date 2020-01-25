Общество

Газета.RuГазета.RuПосольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

В посольстве России в Японии выразили сожаление, что и эта страна присоединилась к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании". Российские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".
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Москва сожалеет, что Токио присоединился к антироссийской «шпиономании»

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Сразу две страны обвиняют российских дипломатов в шпионаже

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Посольство РФ назвало претензии Японии спекуляцией на тему шпиономании

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Посольство РФ: Москва сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании»

ТАСС07:56
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Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

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Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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В Красноярске арестовали организаторов порно студии с подростками

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Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

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Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
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Глава МИД Испании заверила Гуаидо в «полной поддержке»

Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Хуан Гуаидо в ходе европейского турне встретился в Мадриде с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей и получил заверения в его "полной поддержке".
РИА Новости 14:19
Происшествия

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14

Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
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Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
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Высылка двух российских дипломатов из Болгарии является провокационным шагом, сообщается на сайте МИД России в субботу, 25 января.
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Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
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Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
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Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

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Сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале женского чемпионата Европы, завоевав серебро.
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Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»

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