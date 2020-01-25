В посольстве России в Японии выразили сожаление, что и эта страна присоединилась к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании". Российские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к "антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".

Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

Политика Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».

Происшествия Иранский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тегерана Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в одном из двух аэропортов Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Политика Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

Политика Глава МИД Испании заверила Гуаидо в «полной поддержке» Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Хуан Гуаидо в ходе европейского турне встретился в Мадриде с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей и получил заверения в его "полной поддержке".

Происшествия В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 14 Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек, пострадавших более 300, сообщает 25 января ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Политика Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Экономика Платёж за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить Министерство финансов и Центральный банк разрабатывают два варианта получения денег для лиц, которые вступят в систему гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Финансы Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.