Общество
РБКПосольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля. Об этом «РИА Новости» сообщили в посольстве России в Японии. В представительстве добавили, что часть из них может сразу вылететь на родину.
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с чего всё началось
Как сообщалось ранее, 19 февраля заканчивается срок карантина, введенного на круизном лайнере две недели назад из-за распространения коронавируса. "Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра, часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину", - отметили в посольстве.РИА Новости06:58
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