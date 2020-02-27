Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Посольство России сообщило об ухудшении состояния Ярошенко в тюрьме в США

РБКвчера в 23:42

Посольство РФ: осужденному в США Ярошенко требуется срочная медицинская помощь

Вести.Ruвчера в 22:05

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

РИА Новостивчера в 21:16

Посольство РФ обратилось к властям США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Газета.Ruвчера в 21:37

Россия призвала США срочно оказать медпомощь летчику Ярошенко

Интерфаксвчера в 21:32

Состояние здоровья Ярошенко резко ухудшилось

ТАССвчера в 21:29

Посольство РФ попросило о срочной медпомощи для летчика Ярошенко

Телеканал 360°вчера в 21:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета вчера в 09:13
Футбол

«Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов

Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.
ГЛАС.RU вчера в 16:59
Общество

Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.
Москва 24 вчера в 04:09
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском вчера в 08:47
Происшествия

В Волгоградской области поймали двух разбойников-экстремистов

В отношении разбойников-экстремистов возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
МТВ онлайн 00:15
Игры

Разработчики «Diablo 4» сделают игру более мрачной

iReactor вчера в 22:47
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Хоккей

«Вашингтон» украсил домашнюю арену в честь Александра Овечкина

ProstoProSport 25 февраля в 17:13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Общество

Роскачество в преддверии Масленицы проверило блинную муку

Известия 00:00
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Общество

В Нью-Дели во время беспорядков погибли 17 человек

REGNUM вчера в 00:02
Общество

Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе

Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Газета.Ru 25 февраля в 20:22
Наука

Разработали метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Gut, одним из симптомов ранней стадии рака или предракового состояния пищевода является наличие синдрома Баррета.
ToDay News Ufa вчера в 18:49
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru вчера в 15:05
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru вчера в 05:32
Происшествия

Семь россиян с Diamond Princess находятся на карантине во Владивостоке

Шестеро из семи россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess в Японии и поместили на карантин во Владивостоке, являются местными жителями, а один — из Омска.
Политика Сегодня 25 февраля в 02:12
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь 25 февраля в 14:21
Шоу-бизнес

Обнажённая Мария Кожевникова появилась на обложке мужского журнала

Многодетная мама, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова опубликовала в Инстаграм пикантный снимок.
Paparazzi.ru 25 февраля в 08:47
Общество

В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Заместитель министра юстиции России Денис Новак сообщил, что резкое увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, которое предложено в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, не соответствует запросам общества, в этой части проект будет пересмотрен.
RT на русском вчера в 23:26
Биатлон

Биатлонистка Павлова стала чемпионкой Европы в суперспринте

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
Чемпионат вчера в 10:26
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,64% - до $51,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:07 мск.
ТАСС вчера в 21:10
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Общество

Первый случай коронавируса выявлен в Норвегии

В Норвегии подтверждено заражение новым коронавирусом у одного человека на севере страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский институт общественного здравоохранения.
Росбалт вчера в 16:20
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Владимирович Ярошенко
Российский лётчик
Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное