Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
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Посольство России сообщило об ухудшении состояния Ярошенко в тюрьме в США

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Посольство РФ: осужденному в США Ярошенко требуется срочная медицинская помощь

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Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

РИА Новостивчера в 21:16

Посольство РФ обратилось к властям США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

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Россия призвала США срочно оказать медпомощь летчику Ярошенко

Интерфаксвчера в 21:32

Состояние здоровья Ярошенко резко ухудшилось

ТАССвчера в 21:29

Посольство РФ попросило о срочной медпомощи для летчика Ярошенко

Телеканал 360°вчера в 21:59
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Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
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Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

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Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
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AMD забрала у NVIDIA и Intel ещё немного доли на рынке графических процессоров

За прошедший отчётный период компания AMD увеличила квартальные поставки графических процессоров на заметные 22,6 %, NVIDIA сократила поставки GPU на 1,9 %, а Intel увеличила объёмы чисто символически ― на 0,2 %.
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В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина

В КПРФ недовольны назначением всероссийского голосования на день 150-летия Владимира Ленина Члены КПРФ негативно восприняли новость о том, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Саммит Совета Европы перенесли из Грузии во Францию

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы (СЕ), которое должно было пройти в Грузии, состоится во Франции.
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
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В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом

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Коммерсантъ 01:45
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
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Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
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В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
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Происшествия

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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В Кирове показали экранизацию романа, получившего Букеровскую премию

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После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
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Константин Владимирович Ярошенко
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Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
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