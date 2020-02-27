Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
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Посольство России сообщило об ухудшении состояния Ярошенко в тюрьме в США

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