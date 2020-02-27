Политика
РИА НовостиПосольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
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Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Политика
Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург
Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В Китае за день из-за коронавируса погибли 29 человек
За сутки в Китае из нового типа коронавируса умерли 29 человек.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Футбол
Реал — Манчестер Сити 1:2
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Наука
За 50 лет разработан первый новый препарат для лечения кашля
Как утверждают врачи, данный препарат станет новым способом лечения кашля, созданным за последние 50 лет.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Общество
«Ни копейки не дали!»: семья из Екатеринбурга, выигравшая в лотерею полмиллиарда, не получила денег
Супруги Николай и Оксана Мирошниченко, которые в начале 2019 года выиграли 500 млн рублей в лотерею, до сих пор не получили обещанный выигрыш.
Происшествия
Школьник из Минусинска оказался на грани смерти после нападения
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства нападения на 12-летнего ребенка в городе Минусинске в Красноярском крае.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
26 февраля выбрано не случайно, так как в этот день в 2014 году "меджлис крымско-татарского народа" (запрещен в РФ) организовал митинг у здания Верховного совета Крыма, чтобы заблокировать его работу.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода
Телеведущая Елена Степаненко впервые после развода рассказала об отношениях с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Авто
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки
Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Молодой человек погиб в ДТП в Иркутске
От полученного удара молодой человек погиб.
Гаджеты
Райан Джонсон: Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Apple запрещает злодеям использовать в фильмах любые модели iPhone. Интересный факт о корпорации рассказал режиссер Райан Джонсон.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
Как уточняет издание, пассажир прибыл в Шереметьево и провёл в капсульном отеле рядом с аэропортом около 16 часов.
Общество
В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси
Жертвами новой схемы становятся те, кто не пользуется онлайн-банком, в частности, люди пожилого возраста.
Музыка
На «Евровидение-2020» от России поедет Александр Панайотов
Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году представит певец Александр Панайотов, сообщили СМИ.