Общество
РИА НовостиПосольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Посольство России в Пекине обсуждает с китайской стороной организацию выезда соотечественников из провинции Хубэй, которая является очагом вспышки коронавируса. Ранее сообщалось, что там остаются 140 россиян.
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Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
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Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
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РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Общество
Власти РФ направят 159 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 7 лет
Более 2 миллионов россиян смогут претендовать на получение пособия для детей от трех до семи лет, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Шоу-бизнес
С шоу Дмитрия Шепелева требуют миллион за обман
Участник одного из эфиров планирует отсудить у шоу, которое ведёт Дмитрий Шепелев, миллион рублей за обман.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
Двое детей директора брянской гимназии погибли в ДТП под Калугой
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Футбол
ФК «Ростов» покинул защитник Маляров
Маляров играл за клуб с лета минувшего года. Команда пожелала ему удачи в дальнейшем.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника
Жена Мамаева пожаловалась на свекра-разлучника 32-летняя супруга скандального футболиста заявила об открытой неприязни со стороны своего свекра.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» поведал о взаимоотношениях с Мирзовым
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко поведал о взаимоотношениях с нападающим столичного "Спартака" Резивуаном Мирзовым.
Происшествия
Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках
В Москве был арестован по подозрении в получении взяток начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Общество
Немецкие СМИ признали «невероятный подъем» сельского хозяйства России
В российском сельском хозяйстве в последние годы произошел "невероятный подъем", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.
Общество
В России могут ввести штраф за скручивание пробега
Как заявил президент Российской ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев, в нашей стране могут ввести штрафы за уменьшение пробега на одометрах машин или, попросту говоря, за его скручивание.
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с пассажирами
В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Политика
Делегация России покинет сессию ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российские делегаты покинут сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит в Страсбурге, если их полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на молоко и мясо
В России до 10—12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Армия и оружие
«Против нас была вся их ДНР и РФ»: Экс-комбат ВСУ рассказал о боях под Авдеевкой
В интервью подполковник украинской армии рассказал, как «отбивал атаки элитных подразделений ДНР» и в конечном итоге вместе с подчинёнными заставил отступить подразделения Гиви (Михаил Толстых, командир батальона армии ДНР «Сомали», погиб в 2017 году).
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.