Политика
РИА НовостиПосольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
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Киберспорт
Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles
B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Авто
Презентован новый внедорожник Cadillac Escalade
Моторная гамма пятого поколения внедорожника теперь состоит из 6,2-литровго V-образного восьмицилиндрового мотора мощностью 426 л.с. Также Escalade получил трёхлитровый 281-сильный дизельный мотор.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура
Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Спорт
Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов
Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную ОС Android 10
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную оболочку EMUI 10 созданную на базе ОС Android 10.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Политика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Космос
«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур
Здоровье
Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече
Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Общество
Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу
По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Экономика
В Амурской области наказали бизнесменов за спекуляцию на овощах
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Севильей»
Российский нападающий Федор Смолов сможет сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Сельты».