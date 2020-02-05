Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

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