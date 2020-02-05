Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. Соответствующее сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
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Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии

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Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
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Шпицберген
Архипелаг
Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
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