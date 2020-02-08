Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Читать в источнике
Комментировать258
с чего всё началось
По мнению российской стороны, распространённом на официальной странице
 дипмиссии в Facebook, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».
News.ru14:40

Подробнее о событии

МИД РФ: Норвегия нарушает обязательства по Шпицбергену

Вести.Ru22:06

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

РИА Новости16:59

Кремль поздно спохватился: Сможет ли Россия вернуть Шпицберген

Свободная Пресса06 февраля в 00:29

NRK (Норвегия): восемь человек погибли в результате крушения вертолета у Баренцбурга (NRK)

ИноСМИвчера в 10:14

Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене

Арктик.ру06 февраля в 06:43

Норвегия забирает у России Шпицберген?

Аргументы недели06 февраля в 02:56

Посольство РФ заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене

ТАСС13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru вчера в 08:21
Происшествия

Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

РБК 21:24
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Происшествия

В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед

Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
ТАСС 08:55
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
StarHit.ru 15:00
Армия и оружие

Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо

Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Происшествия

На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 12:45
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Происшествия

Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.
РИА Новости 23:00
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21:51
Футбол

«Барселона» хочет продать Коутиньо за 80 млн евро

Чемпион Испании хотел бы выручить 80 миллионов евро.
Советский спорт вчера в 06:38
Политика

Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.
РБК 15:30
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов

Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке.
ТВ Центр 03:47
Политика

Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы

Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.
РБК 20:45
Армия и оружие

США начали строить новые военные базы у нефтяных объектов в Сирии

Известия 18:06
Армия и оружие

Т-90С подтвердил свое прозвище «летающий танк» в Индии

Боевая машина российской разработки легко брала различные препятствия, форсировала водные преграды, совершала многометровые прыжки, в очередной раз подтвердив, что недаром получила прозвище "летающий танк".
Российская газета вчера в 02:33
Происшествия

Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Рамблер 02:37
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
РИА Новости 06:22
Технологии

Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года

Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
ГТРК Южный Урал 07:54
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс 13:38
Хоккей

«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу

Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Матч ТВ 21:39
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания вчера в 11:26
Общество

Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка

Известия вчера в 16:11
Политика

«Новороссия была бы», - Сатановский заявил, что Украина в случае войны с Россией превратится в Эфиопию

Евгений Сатановский призвал украинских политиков не задумываться о войне с Россией, иначе от Украины мало что останется.
Российский Диалог 21:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шпицберген
Архипелаг
Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное