с чего всё началось

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Происшествия На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар Пожар произошел в одном из цехов Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Президент Казахстана сообщил о стабилизации ситуации после беспорядков Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, стабилизировалась.

Общество Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.

Политика Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке.

Политика Украина разочаровалась новой санкционной процедурой Совета Европы Украина разочарована решением комитета министров Совета Европы ввести комплементарную процедуру реагирования на нарушения обязательств со стороны членов этой организации.

Хоккей «Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.