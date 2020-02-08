с чего всё началось

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Политика Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.

Здоровье Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722 Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Фигурное катание Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.

Гаджеты Samsung Galaxy S20 позирует в разноцветных одеяниях Samsung Galaxy S20 Ultra получит Infinity-O экран Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма и камеру с 108-мегапиксельным основным датчиком и 100-кратным гибридным зумом.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Гаджеты Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.

Культура Умер известный актер Кирк Дуглас Знаменитый американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в стотрехлетнем возрасте, о чем в социальных сетях было сообщено его сыном, тоже известным актером Майклом Дугласом Сообщая о смерти своего отца, Майкл Дуглас отметил, что отец являлся «легендой для меня, актером из золотого века кино».

Здоровье В Новосибирске больных коронавирусом собираются лечить в санаториях Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по здравоохранению, Константин Хальзов рассказал, что в случае возникновения экстренной ситуации, в Новосибирской области для лечения от коронавируса подготовлены два санатория.