Политика

RT на русскомRT на русскомПосольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену

Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось
По мнению российской стороны, распространённом на официальной странице
 дипмиссии в Facebook, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».
News.ru14:40

Подробнее о событии

NRK (Норвегия): восемь человек погибли в результате крушения вертолета у Баренцбурга (NRK)

ИноСМИвчера в 10:14

Кремль поздно спохватился: Сможет ли Россия вернуть Шпицберген

Свободная Пресса06 февраля в 00:29

Норвегия забирает у России Шпицберген?

Аргументы недели06 февраля в 02:56

Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене

Арктик.ру06 февраля в 06:43

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

РИА Новости16:59

Посольство РФ заявило, что Норвегия нарушает обязательства по договору о Шпицбергене

ТАСС13:34

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по шельфу Шпицбергена

Телеканал 360°20:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Происшествия

В Таиланде солдат расстрелял десятки человек

Planet Today 11:44
Политика

Украина разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

В МИД Украины заявили, что разочарованы принятой Советом Европы (СЕ) процедурой реагирования на нарушение устава членами организации.
Газета.Ru 20:37
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722

Количество погибших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в КНР выросло до 722, заражение зафиксировано у 34 546 человек, сообщает 8 февраля «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.
Известия вчера в 20:16
Хоккей

Сборная России уступает Швеции после первого периода матча Евротура

Ранее стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией.
RT на русском 11:00
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко

РИА Новости вчера в 05:43
Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ 04:00
Космос

Женщина-астронавт NASA побила рекорд длительности пребывания на МКС

Красная весна вчера в 06:52
Футбол

В Краснодаре сохранят исторические границы стадиона «Динамо»

Кубань 24 вчера в 02:34
Фигурное катание

Появилось видео новых показательных Загитовой на шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова представила два новых показательных номера в рамках ледового шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
МК-Спорт вчера в 11:33
Теннис

Россия обыграла Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

Российская команда вышла в финальную стадию Кубка федерации. Эти матчи пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).
Спорт-Экспресс 13:38
Политика

Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Вести.Ru 11:56
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля

Китайская компания Huawei в честь Дня Святого Валентина, ожидаемого 14 февраля, распродаёт смартфоны по скидкам.
Актуальные Новости 00:14
Футбол

Федор Смолов: Карпин и Мостовой оказали большое влияние на меня

Форвард Сельты Федор Смолов высказался о бывших российских легионерах команды Валерии Карпине и Александре Мостовом.
Советский спорт 02:49
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 позирует в разноцветных одеяниях

Samsung Galaxy S20 Ultra получит Infinity-O экран Dynamic AMOLED диагональю 6,9 дюйма и камеру с 108-мегапиксельным основным датчиком и 100-кратным гибридным зумом.
iXBT.com 06 февраля в 01:23
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 06 февраля в 16:14
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
РИА Новости 20:08
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Гаджеты

Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Retailer.ru вчера в 12:38
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Космос

В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения

РИА Новости 06 февраля в 11:06
Наука

Эффект притягивающей акустической левитации позволил создать бесконтактный станок с ЧПУ

N+1 вчера в 02:48
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru 05:03
Гаджеты

В России стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456

Дни24 20:00
Культура

Умер известный актер Кирк Дуглас

Знаменитый американский актер Кирк Дуглас ушел из жизни в стотрехлетнем возрасте, о чем в социальных сетях было сообщено его сыном, тоже известным актером Майклом Дугласом Сообщая о смерти своего отца, Майкл Дуглас отметил, что отец являлся «легендой для меня, актером из золотого века кино».
U74.Ru 05 февраля в 23:42
Спорт

Дина Аверина победила в личном многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
ТАСС Спорт 15:42
Здоровье

В Новосибирске больных коронавирусом собираются лечить в санаториях

Сегодня, 7 февраля, на заседании комитета по здравоохранению, Константин Хальзов рассказал, что в случае возникновения экстренной ситуации, в Новосибирской области для лечения от коронавируса подготовлены два санатория.
ИА 1-Line вчера в 05:08
Авто

Volkswagen показал новый Polo для России

Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
Somanyhorses 06 февраля в 10:28
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия 20:58
Здоровье

Единороссы снабдили наклейками аптечных спекулянтов

Всего за сутки молодогвардейцы-единороссы проверили более 1000 аптек в 71 регионе.
Deita.ru 21:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шпицберген
Архипелаг
Обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии. Административный центр - город Лонгйир. Архипелаг и прибрежные воды - демилитаризованная зона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное