Политика
RT на русскомПосольство обвинило Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену
Российское посольство в Норвегии заявило, что норвежская сторона нарушает свои обязательства в вопросе договора по острову Шпицберген.
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с чего всё началось
По мнению российской стороны, распространённом на официальной странице дипмиссии в Facebook, Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».News.ru14:40
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Российский МИД направил в Осло послание в честь 100-летия договора о Шпицбергене
Арктик.ру06 февраля в 06:43
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