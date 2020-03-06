Общество
РИА НовостиПосольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну. Дипломат пояснил, что некоторые из россиян пользуются безвизовым режимом, чтобы нелегально остаться работать в Израиле.
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с чего всё началось
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране. Об этом временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне сообщил в интервью телеканалу РБК.РБК02:22
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