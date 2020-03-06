Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну. Дипломат пояснил, что некоторые из россиян пользуются безвизовым режимом, чтобы нелегально остаться работать в Израиле.
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с чего всё началось

Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране. Об этом временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне сообщил в интервью телеканалу РБК.
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Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
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РИА Новости 00:49
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После подрыва БМП армии Украины на Донбассе погиб солдат, двое ранены

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Российские фондовые индексы, как и рубль, резко снизились в пятницу из-за паники на рынке нефти.
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Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
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Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
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ИА Новороссия вчера в 12:18
Общество

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REGNUM вчера в 04:52
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
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Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

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К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
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Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

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Сын Высоцкого назвал незаконным использование фото отца в рекламе ФБР

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РБК 05:57
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Медики рассказали, кому полезно сало

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Главы фракций Госдумы высказались о поправках в Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что все фракции консолидировано поддержат законопроект о поправках в Конституцию.
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ФНЛ запретила «Шиннику» проводить матчи на своём стадионе

На основании заключения комиссии ФНЛ, лига наложила запрет на проведение матчей Олимп-ФНЛ на ярославском стадионе «Шинник» до приведения газона в надлежащее состояние.
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