Политика
Газета.RuПосольство объяснило причину сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
Российское посольство в Абу-Даби объяснило, почему президента России Владимира Путина сопровождали машины с русскими надписями: "ДПС" в ОАЭ. Об этом сообщает РИА "Новости". В посольстве признались, что эта ситуация была неожиданной и необычной.
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Петербургский дневник 18:33
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Политика
Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ 16:47
Экономика
Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru 21:26
Политика
Путин поручил правительству исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:33
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Кино
Трейлер фильма «Аванпост» появился в Сети
Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера «Аванпост» с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света, — говорится в описании трейлера.
iReactor 22:25
Происшествия
Водители на 37% чаще стали сбивать пешеходов на «зебрах» в Забайкалье
Число наездов на людей на пешеходных переходах в Забайкальском крае по вине водителей выросло на 36,8% в 2019 году, сообщил 16 октября замначальника УГИБДД России по региону Олег Саломатов на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Чита.Ру 23:12
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».
ProstoProSport 15:25
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
В Уфе 44-летний таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Политика
Бывший президент Польши назвал Россию прекрасной
Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия - прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону.
Газета.Ru 22:32
Футбол
Черчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков.
Свободная Пресса 16:37
Политика
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию
Российская газета 10:43
Политика
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости 13:30
Общество
На Новодевичьем кладбище открыли памятник Дмитрию Хворостовскому
В Москве увековечили память Дмитрия Хворостовского. В день рождения великого певца памятник ему был установлен на Новодевичьем кладбище.
Вести.Ru 09:06
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости 22:25
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Хоккей
«Вашингтон» оказался сильнее «Торонто»
Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем между "Вашингтон Кэпиталз" – "Торонто Мэйпл Ливз".
Вести.Ru 22:09
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
РИА Новости 15:25
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Кино
Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»
Профиль вчера в 12:42
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник вчера в 03:06