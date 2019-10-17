Политика

Газета.RuГазета.RuПосольство объяснило причину сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Российское посольство в Абу-Даби объяснило, почему президента России Владимира Путина сопровождали машины с русскими надписями: "ДПС" в ОАЭ. Об этом сообщает РИА "Новости". В посольстве признались, что эта ситуация была неожиданной и необычной.
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Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

РИА Новости20:22

Российские послы объяснили, зачем Путина в ОАЭ сопровождали машины «ДПС»

URA.Ru21:53

В посольстве РФ объяснили сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

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Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Известия22:05

Посольство объяснило причину сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Газета.Ru20:47

Продуктивный визит без подробностей. Владимир Путин посетил ОАЭ

ТАССвчера в 14:47
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