Политика

РИА НовостиРИА НовостиПосольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Путин во вторник прибыл официальную встречу наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента России сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью "ДПС".
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Посольство России в ОАЭ прокомментировало сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Московский Комсомолец00:51

Российские дипломаты объяснили машины ДПС в кортеже Путина в Абу-Даби

Телеканал 360°00:29

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

РИА Новостивчера в 20:22

Российские послы объяснили, зачем Путина в ОАЭ сопровождали машины «ДПС»

URA.Ruвчера в 21:53

Надпись «ДПС» на кортеже Путина назвали «знаком внимания» арабов

Lenta.ruвчера в 21:06

В посольстве РФ объяснили сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

ТК Звездавчера в 22:51

В посольстве России оценили сопровождение ДПС кортежа Путина в ОАЭ

RT на русском00:17
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Единоборства

Макгрегор объявил соперника в своем следующем бою в UFC

Газета.Ru 00:40
Происшествия

Главу администрации Новочеркасска подозревают в получении взятки

Ранее стало известно о том, что при получении крупной взятки в своем же кабинете был задержан первый заместитель главы администрации Новочеркасска Сергей Басакевич.
RuNews24.ru 15 октября в 16:09
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости вчера в 13:08
Политика

Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации о зачистке высокопоставленных чиновников и силовиков из его окружения являются «тясячепроцентной ложью».
Коммерсантъ вчера в 16:47
Хоккей

Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Торонто Мэйпл Ливз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Команда из столицы США уступала после первого периода с разницей в одну шайбу и сумела сравнять счет усилиями Евгения Кузнецова.
РБК вчера в 21:55
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info 15 октября в 04:29
Происшествия

На Урале нашли мёртвой поехавшую продавать машину девушку

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пропала пять дней назад после того, как поехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю, обнаружена мёртвой.
RT на русском 15 октября в 04:39
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК вчера в 17:14
Спорт

Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI 15 октября в 14:34
Политика

Трамп обидел демократов из Конгресса США

Глава американского государства Дональд Трамп оскорбил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
Взгляд.ру вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Лолита решилась на развод с мужем

Bimru.ru вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Хоккей

Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме

Газета.Ru вчера в 13:12
Здоровье

Названы опасные для организма человека средства от похмелья

Нередко после злоупотребления алкогольными напитками люди испытывают похмелье, от которого многие избавляются собственным «проверенным» средством.
Актуальные Новости 15 октября в 05:04
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Армия и оружие

Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле

В Венесуэле разбился самолет ВВС Венесуэлы - истребитель Су-30МКВ.
РЕН ТВ вчера в 17:52
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru вчера в 06:26
Общество

Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи

В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль.
РИА Новости 00:03
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru вчера в 06:37
Политика

Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии

Газета.Ru вчера в 16:37
Экономика

Крупные банки могут начать оказывать госуслуги со следующего года

Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Гаджеты

Samsung патентует смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Astera вчера в 12:39
Экономика

Налоговая банкротит кондитерскую пермского министра

Пермская налоговая требует признать банкротом компанию ООО «Тортолино». Данные содержатся на сайте Арбитражного суда региона.
URA.Ru 00:59
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
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