Политика
РИА НовостиПосольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Путин во вторник прибыл официальную встречу наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента России сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью "ДПС".
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Посольство России в ОАЭ прокомментировало сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Московский Комсомолец00:51
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