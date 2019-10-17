Политика
ИзвестияПосольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
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Посольство России в ОАЭ прокомментировало сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Московский Комсомолец00:51
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
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PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony
Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com вчера в 08:39
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Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Газета.Ru вчера в 15:52
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Пропавшую после продажи машины екатеринбурженку нашли мертвой
Сегодня на Уралмаше (северная часть Екатеринбурга) нашли тело 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Петербургский дневник 15 октября в 06:39
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
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Армия и оружие
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РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
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РИА Новости 15 октября в 12:28
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Ведомости вчера в 10:01
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Единоборства
Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута
Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан 00:29
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
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Газета.Ru 01:34
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 17:24
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Хоккей
Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
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В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек
В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.
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В феврале 2019 года на ежегодном выступлении в российском парламенте Путин предостерег Запад, заявив о скором поступлении в армию гиперзвуковых ракет.
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Некоторые модели Xiaomi уже получили новую оболочку MIUI 11
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
ФАН вчера в 04:45
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В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей
Вести.Ru вчера в 04:58
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Четырех фигурантов дела «Зимней вишни» могут перевести под домашний арест
Обвинение выступило с ходатайством об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
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