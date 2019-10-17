Политика
ИзвестияПосольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Читать в источнике
Оценить359
Подробнее о событии
Показать все источники
Посольство России в ОАЭ прокомментировало сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Московский Комсомолец00:51
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Здоровье
В Муроме построят новую детскую поликлинику
Губерния-33 вчера в 11:00
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 04:14
Политика
МИД России объяснил снятие дипломатов США с поезда в Северодвинске
Министерство иностранных дел России объяснило снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске тем, что целью своей поездки они указали Архангельск.
Татар-информ вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Происшествия
В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров разбившегося в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 погибли от огня и отравления продуктами горения, сообщает 17 октября «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Главного управления криминалистики СКР Зигмунда Ложиса.
REGNUM 03:47
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа.
РИА Новости 00:10
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Происшествия
Фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин уехал из России
Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие
Военные Швеции приняли метеобуй за российскую подлодку
Радио Sputnik вчера в 05:45
Космос
Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна
Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 11 октября в 20:02
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают взыскание задолженности с дачников.
Lenta.ru 03:32
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Здоровье
Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта
С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 31, в среду сообщалось о 26 травмированных.
ТАСС 01:43
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Россиянка уточнила у сбитого ребенка маршрут и уехала
В Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, спросила у нее маршрут до улицы Тургенева и уехала. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 02:24
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Шоу-бизнес
На концерте в Коми Филиппу Киркорову подарили большую семгу
На концерте в Коми отечественный исполнитель Филипп Киркоров получил необычный подарок.
Актуальные Новости 01:01
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй скончался после нокаута
Патрик Дэй, боксер из США, впал в кому, после того как его отправил в нокаут американский спортсмен Чарльз Конвелл.
Discover24 02:49
Авто
Несколько компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре
32CARS.ru вчера в 04:05
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
16 октября Генпрокуратура Белоруссии опровергла факт задержания Богачевой, которое якобы состоялось накануне.
Lenta.ru 04:00
Происшествия
В Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии проходят обыски
Обыски проходят в республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии сегодня с утра.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 00:35
Футбол
Озил ответил на слухи об уходе из «Арсенала»
Немецкий полузащитник Месут Озил, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», прокомментировал слухи о возможном уходе из английского клуба.
Евро-футбол.ру 02:52
Происшествия
Пропавшая после продажи автомобиля екатеринбурженка найдена мертвой
За короткий отрезок времени машина пропавшей девушки была найдена в Челябинске у перекупщиков.
В городе R 15 октября в 06:08
Шоу-бизнес
Близнецы Иглесиаса и Курниковой порезвились под песню Юрия Никулина
Певец показал, как дурачится с полуторогодовалыми Люси и Николасом под известную песню про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука», которую исполнил Юрий Никулин.
7Дней.ру вчера в 13:30
Общество
Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
РИА Новости 02:14