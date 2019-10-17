Политика
ИзвестияПосольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
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Посольство России в ОАЭ прокомментировало сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Московский Комсомолец00:51
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Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
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16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
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Происшествия
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.
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Происшествия
Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.
Газета.Ru 02:18
Общество
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Здоровье
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Курильщиков электронных сигарет поражает болезнь, которой Минздрав США присвоил имя EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), что переводится как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом», сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на RTVI.
МТВ онлайн вчера в 23:14
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 09:14
Здоровье
В Минздраве сообщили о росте продолжительности жизни россиян
ToDay News Ufa вчера в 15:48
Технологии
ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск вчера в 09:00
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете
В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.
РБК 02:00
Армия и оружие
Меркель заявила о возрастающей роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге заявила, что роль России и Ирана в Сирии значительно выросла после ухода оттуда американских сил.
Экономика сегодня 04:30
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Политика
Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.
РИА Новости 04:36
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.
ТК Звезда 15 октября в 03:50
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Происшествия
Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге
В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.
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Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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Только 1 из 100 тюльпанов, купленных на рынке в Амстердаме, зацветает
Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
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Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
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Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
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Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
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Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор, выступающий под эгидой UFC, рассказал, с кем у него состоится следующий бой в декабре 2019 года.
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