В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.

Футбол В Англии был забит гол головой со своей половины поля Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.

Общество Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане 16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.

Происшествия СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100 Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.

Происшествия Более 40 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 41 человек пострадал и 20 были задержаны во время протестов в Каталонии, которые длятся уже третий день.

Общество В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей» В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.

Здоровье 26 человек умерли от курения электронных сигарет Курильщиков электронных сигарет поражает болезнь, которой Минздрав США присвоил имя EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), что переводится как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом», сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на RTVI.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Технологии ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.

Происшествия В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в школьном туалете В новосибирской школе №112 нашли тело старшеклассницы, сообщает местное издание VN.ru.

Армия и оружие Меркель заявила о возрастающей роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге заявила, что роль России и Ирана в Сирии значительно выросла после ухода оттуда американских сил.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Футбол Габулов может покинуть «Аланию» Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.

Политика Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве пропавшей в Екатеринбурге девушки Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области задержали в Челябинске троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября.

Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Происшествия Двое мужчин изнасиловали болгарского студента в Петербурге В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на студента из Болгарии и изнасиловали его, сообщает РЕН ТВ в четверг, 17 октября.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Гаджеты Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Шоу-бизнес Яна Рудковская призналась, что не может иметь детей Своих же детей, как призналась звезда, она больше иметь не может, хотя всегда мечтала о девочке.

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".