Курильщиков электронных сигарет поражает болезнь, которой Минздрав США присвоил имя EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), что переводится как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом», сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на RTVI.