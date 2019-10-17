Политика

ИзвестияИзвестияПосольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
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с чего всё началось
По дороге ко дворцу кортеж президента сопровождали автомобили «Мерседес» с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью «ДПС», на их дверях были нарисованы флаги и гербы двух стран – видеозапись
 с ними выложил в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
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Российские дипломаты объяснили машины ДПС в кортеже Путина в Абу-Даби

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