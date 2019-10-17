Политика
ИзвестияПосольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
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с чего всё началось
По дороге ко дворцу кортеж президента сопровождали автомобили «Мерседес» с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью «ДПС», на их дверях были нарисованы флаги и гербы двух стран – видеозапись с ними выложил в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.Фонтанка.Ру06:04
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Посольство России в ОАЭ прокомментировало сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»
Московский Комсомолец00:51
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Политика
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Политика
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Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
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Происшествия
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В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Политика
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Политика
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Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
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Происшествия
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Футбол
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Здоровье
В Челябинске опровергли данные о массовом увольнении травматологов
В Горздраве Челябинска опровергли данные о массовом увольнении врачей-травматологов.
Политика
СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на российские спецслужбы
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении неназванного экс-замминистра экономического развития и торговли, которого подозревают в работе на российские спецслужбы для срыва производства крупнокалиберных снарядов на Украине.
Спорт
В Минспорте прокомментировали слова главы РУСАДА о подмене проб
В Министерстве спорта прокомментировали заявления главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Похищение человека на Mercedes в центре Казани оказалось учениями
Позднее в пресс-службе МВД по РТ заявили, что похищения человека не было. В городе проводились учения по линии ГИБДД, объяснили в ведомстве.
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
По данным Минобороны РФ, космические аппараты проходят на орбите испытания, связанные с обслуживанием и передачей телеметрической информации о состоянии спутников.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Происшествия
Обвиняемый по делу о беспорядках Губайдулин покинул Россию
Айдар Губайдулин, обвиняемый в насилии против представителя власти на несанкционированной акции 27 июля в Москве, находится за рубежом, несмотря на подписку о невыезде.
Политика
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Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
Технологии
Минтранс зондирует частоты для беспилотного метро
Минтранс просит ГКРЧ выделить частоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов.
Единоборства
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
Президент России Владимир Путин в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, заявил, что очень хотел бы услышать, как осваиваются средства на помощь пострадавшим.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Политика
Медведев призвал правительство не засорять русский язык
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык.
Общество
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Дело против Дубровского МВД расследует в отношении бывшего главы региона уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) с ущербом порядка 20 млрд руб, сообщил 11 октября адвокат Игорь Трунов, защищающий в рамках другого дела предыдущего губернатора области Михаила Юревича.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.