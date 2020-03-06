Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну. Дипломат пояснил, что некоторые из россиян начали использовать безвизовый режим, чтобы нелегально остаться работать в Израиле.
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с чего всё началось

Посольство объяснило увеличение отказов россиянам во въезде в Израиль

Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Израиль, поскольку некоторые из них начали использовать безвизовый режим, чтобы остаться нелегально работать в стране. Об этом временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне сообщил в интервью телеканалу РБК.
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Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

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