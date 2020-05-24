с чего всё началось

Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщается в аккаунте диппредставительства в Facebook.

Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина

Общество Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. 223

Здоровье В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата. 53

Технологии Huawei нашел способ обойти американские санкции Министерство торговли Соединенных Штатов 16 мая ввело против корпорации новые санкции, запретив любые поставки компонентов гаджетов, которые производились иностранными компаниями на основе или с использованием технологий США. 6

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 13

Общество В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного есть клинические проявления. Строительный городок закрыт на карантин. 7

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 30

Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,3K

Игры Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles. 2

Футбол Защитник «Шахтера» Додо перейдет в «ПСЖ» или «Баварию» Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Домилсон Кордеро дос Сантос, известный как Додо, может стать футболистом одного из европейских топ-клубов.

Политика Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. 33

Политика Китай намерен вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны "Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — отметил Ван И. По словам министра, определенные силы внутри США добиваются усиления противоречий между Вашингтоном и Пекином, подводя их к краю новой холодной войны. 73

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Общество В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. 16

Гаджеты Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов. 7

Общество Ограничения в Челябинской области решили смягчить В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. 23