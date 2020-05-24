Политика
ПрофильПосольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина
Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщается в аккаунте диппредставительства в Facebook.
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с чего всё началось
Посольство России в США призвало Bloomberg извиниться за публикацию графика, согласно которому рейтинг президента РФ Владимира Путина в апреле 2020 года опустился до 27%.Коммерсантъвчера в 22:55
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Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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В «ковидную» эпидемию, которая длится уже почти три месяца, внебольничной пневмонией, по данным официальной статистики, за январь-апрель заболели 7046 человек, умерли от нее 183 человека.
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