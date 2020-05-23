Посольство России в Вашингтоне раскритиковало США за выделение гранта на борьбу с "ложными сведениями" о коронавирусе. Так, бюро по международным связям с общественностью Госдепа США объявило конкурс в 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения".

Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»

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