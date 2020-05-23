Коронавирус
РИА НовостиПосольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Посольство России в Вашингтоне раскритиковало США за выделение гранта на борьбу с "ложными сведениями" о коронавирусе. Так, бюро по международным связям с общественностью Госдепа США объявило конкурс в 250 тысяч долларов за "разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения".
Читать в источнике
Оценить517
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Экономика
Минфин заявил, что Россию ждет масштабный рост размещения гособлигаций
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин собирается нарастить размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) — средства будут направлены на ликвидацию последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Городовой вчера в 04:20
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz основана в 1918 году Уолтером Джейкобсом, который начал операции по прокату в Чикаго с десятком автомобилей.
Интерфакс 04:46
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Происшествия
В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ
Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Футбол
Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона
Российская газета 04:19
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Общество
Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае
В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции.
Дождь вчера в 08:50
Общество
Больница имени Кащенко начала приём коронавирусных больных
Больных с коронавирусной инфекцией начали принимать отделения в 442-м военном госпитале и больнице имени Кащенко.
78.ru 05:43
Шоу-бизнес
Пригожин пожаловался на «чудовищное» положение артистов из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что многие артисты оказались в чудовищном положении из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:51
Общество
В России вакцину от коронавируса испытали на людях
В России эксперты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи испытали на себе собственную вакцину от коронавируса.
БрянскToday вчера в 04:00
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском 04:47
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Экономика
В России 53% малых и средних компаний заявили о «катастрофе» и кризисе
Москва, 22 мая 2020, 10:16 — REGNUM Более половины — 53% — российских предприятий малого и среднего бизнеса полагают, что переживают кризис или «катастрофу».
REGNUM вчера в 03:16
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
Власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму, сообщает консалтинговая компания Defense Express.
РИА Новости 06:08
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна 21 мая в 03:03
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК вчера в 06:49
Политика
Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят.
Эхо Москвы вчера в 12:31
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru 21 мая в 05:22